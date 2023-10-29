Manisa Büyükşehir Belediyespor, Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti
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Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-76 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Russell 26 sayıyla yıldızlaştı.
İZMİR,
SALON: Muradiye Spor Salonu
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, İsmail Binbir
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR:
Russell 26, Cruz 18, Ayberk 1, Anderson 15, Terry 16, Berkay 3, Luther 6, Tolga, Kaan, Mustafa 2, Dorukhan 6
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET:
Hudson 18, Bleijenbergh 6, Lomazs 8, Çağatay 5, Oturu 25, Ataberk, Ömer 4, Berke 1, Alihan, Oktay, İsmail, Pecarski 9
1'İNCİ PERİYOT: 23-20
İLK YARI: 46-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-55
Basketbol Süper Ligi 5'nci Manisa Büyükşehir Belediye Spor, Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırladı. Muradiye Spor Salonu'ndaki maçta ev sahibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, 93-76 galip geldi. Ev sahibi ekipte 26 sayıyla Russell yıldızlaştı.