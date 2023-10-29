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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti

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Spor Haberleri

Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-76 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Russell 26 sayıyla yıldızlaştı.

İZMİR,

SALON: Muradiye Spor Salonu

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, İsmail Binbir

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR:

Russell 26, Cruz 18, Ayberk 1, Anderson 15, Terry 16, Berkay 3, Luther 6, Tolga, Kaan, Mustafa 2, Dorukhan 6

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET:

Hudson 18, Bleijenbergh 6, Lomazs 8, Çağatay 5, Oturu 25, Ataberk, Ömer 4, Berke 1, Alihan, Oktay, İsmail, Pecarski 9

1'İNCİ PERİYOT: 23-20

İLK YARI: 46-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-55

Basketbol Süper Ligi 5'nci Manisa Büyükşehir Belediye Spor, Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırladı. Muradiye Spor Salonu'ndaki maçta ev sahibi Manisa Büyükşehir Belediyespor,  93-76 galip geldi. Ev sahibi ekipte 26 sayıyla Russell yıldızlaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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