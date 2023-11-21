FIBA Europe Cup E Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde FC Porto'yu konuk edecek. Manisa ekibi, galibiyetle liderliği ele geçirip bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, liderlik için Porto'yu konuk edecek

FIBA Europe Cup E Grubu'nda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi alan 2'nci sıradaki Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın evinde lider FC Porto ile gruptaki son maçına çıkacak. Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakanın biletleri 20 TL'den satışa çıktı.

Grupta ikinciliği garantileyen Manisa ekibi, rakibini mağlup etmesi halinde liderliği ele geçirip bir üst tura yükselecek. Statüye göre gruplarını lider tamamlayacak 10 ekibin yanı sıra 2'nci sırayı alacak en iyi 6 takım son 16'ya kalacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor elemelerde evinde 80-70 yendiği Porto'ya grupta ise deplasmanda 84-67 mağlup oldu.