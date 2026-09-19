Haberler

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Süper Lig'de Odunpazarı'nı 29-23 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Porsuk Spor Salonu'ndaki mücadelede Odunpazarı'nı 29-23 yendi. İlk yarıyı 13-11 önde tamamlayan konuk ekip, karşılaşmadan 29-23 galip ayrıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Odunpazarı'nı 29-23 yendi.

Porsuk Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını Manisa Büyükşehir Belediyespor, 13-11 önde tamamladı.

Konuk ekip, karşılaşmadan 29-23 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
Adaya 100 koyun bıraktılar, 157 yıl sonra pişman oldular

Adaya 100 koyun bıraktılar, sonrasında olanlar inanılmaz

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması

Öğretmenlerin merakla beklediği konuya net yanıt: Getirmeyeceğiz
Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi

14 yıl sonra aynı kabus! Polise özel yetki verildi
Paraları borsada batırıp ortadan kayboldu! Alacaklılardan geride kalan eş ve çocuklara tehdit

Borsada batırıp kayboldu! Eşi ve çocukları tehdit altında
Harry Kane Bundesliga tarihine geçti! Rekoru paramparça etti

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok

Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı

Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı

Arda Güler'in gizemli paylaşımı! İşte nedeni

Onu bu halde görenler şaşkınlığını gizleyemedi
İsrail bağlantılı şebekeye yönelik dev operasyonda 201 gözaltı

İsrail bağlantılı şebekeye büyük darbe: 201 kişi gözaltında