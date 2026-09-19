Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Süper Lig'de Odunpazarı'nı 29-23 yendi

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Süper Lig'de Odunpazarı'nı 29-23 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Porsuk Spor Salonu'ndaki mücadelede Odunpazarı'nı 29-23 yendi. İlk yarıyı 13-11 önde tamamlayan konuk ekip, karşılaşmadan 29-23 galip ayrıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Odunpazarı'nı 29-23 yendi.
Porsuk Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını Manisa Büyükşehir Belediyespor, 13-11 önde tamamladı.
Konuk ekip, karşılaşmadan 29-23 galip ayrıldı.
Kaynak: AA