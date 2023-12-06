Manisa Büyükşehir Belediyespor Fransa ekibi BCM Gravelines Dunkerque'e mağlup oldu
Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup 2'nci Tur M Grubu ilk maçında Fransa ekibi BCM Gravelines Dunkerque'e sahasında 78-67 mağlup oldu. Kardeş Clyburn karşılaşmada 4 sayı üretti.
Ersan ERDOĞAN / MANİSA,
SALON: Muradiye
HAKEMLER: Stylianos Simeonidis, Ciprian Stoica, Maden Lucic
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Duval 14, Cruz 19, Luther 2, Anderson 6, Terry 12, Russell, Berkay, Kaan, Ege, Mustafa, Ayberk 8, Dorukhan 6
BCM GRAVELINES DUNKERQUE: Fofona 7, Agee 2, Babb 22, Stockton 7, Nnoko 17, Domon, Boumpoutou, Tyberghien, Clyburn 4, Comely 10, Chery 9
1'İNCİ PERİYOT: 16-21
İLK YARI: 35-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-58
Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup 2'nci Tur M Grubu ilk maçında Fransa ekibi BCM Gravelines Dunkerque'e sahasında 78-67 mağlup oldu.
Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 16-21, ilk yarısı 35-36, üçüncü periyodu 53-58 bitti. Anadolu Efes'in yıldız ismi Will Clyburn, BCM Gravelines Dunkerque'de oynayan kardeşi Kris Clyburn'u Manisa'daki maçta tribünden izledi. Kardeş Clyburn karşılaşmada 4 sayı üretti.