Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yeni başantrenör

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yeni başantrenör

Spor Haberleri

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ahmet Kandemir'i başantrenör olarak göreve getirdi. Başkan Bora Çaylan, takımın daha yüksek hedefleri olduğunu belirtirken, Kandemir de mücadeleci bir takım oluşturacaklarını söyledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da başantrenörlüğe Ahmet Kandemir getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Bora Çaylan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Kandemir, kendisini yeşil-beyazlı camiaya bağlayan mukaveleye imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Çaylan, Süper Lig'deki ikinci sezonlarında daha da yukarıları hedeflediklerini belirtti.

Ligi bitirdikleri sıralamadan dolayı FIBA'dan Avrupa Kupası davetiyesi gelebileceğini ifade eden Çaylan, "Bu konu daha netleşmedi. Orada da ülkemizi, şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğiz." dedi.

Başantrenör Ahmet Kandemir ise mücadeleci bir takım oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Kaybettiğin zaman da taraftarlarca alkışlanan bir oyun ortaya koyduysan, doğru yoldasın demektir. Bizim de en büyük kriterimiz bu olacak. Son topa kadar mücadele eden, maçı bırakmayan bir takım oluşturmaya çalışacağız. Doğru isimlerle, doğru zamanda bir araya gelip, iyi bir takım oluşturabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Spor

Büyükşehir Belediyespor Ahmet Kandemir Bora Füzesi Manisa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title