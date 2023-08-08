Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı FIBA Europe Cup'ta Rakiplerini Açıkladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup ön eleme turunda Portekiz'den FC Porto ve Litvanya'dan Nevesis ile aynı grupta yer alacak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımının FIBA Europe Cup'ta ön elemede Manisa'da ağırlayacağı rakipler belli oldu. Almanya'nın Münih kentinde yapılan kura çekiminin ardından Potanın Tarzanları, B grubunda Portekiz'den FC Porto, Litvanya'dan Nevesis ile aynı grupta yer aldı.

Potanın Tarzanları Manisa basketbolunda bir ilke imza atarak Süper Lig'de geçirdiği ilk sezonun ardından Avrupa Kupası vizesi aldı. FIBA Europe Cup'a ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Manisa BBSK Almanya'nın Münih şehrinde yapılan kura çekimi sonrasında B grubunda yer aldı. Grup maçları için ev sahibi olmaya da hak kazanan Potanın Tarzanları, Portekiz'den FC Porto ile Litvanya'dan Nevesis'i Manisa'da ağırlayacak. 3-5 Ekim tarihleri arasında oynanacak maçlar sonucunda grupta ilk sırayı alan takım ana tabloya kalacak. - MANİSA