Manisa Büyükşehir Belediyespor, Akhisar Belediyespor'u mağlup etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, TVF 2. Lig'de Akhisar Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. İlk maçlarında ev sahibi olan Manisa BBSK, galibiyeti tribünleri dolduran taraftarlarla kutladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı TVF 2. Lig'de Akhisar Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı 2023-2024 sezonunun evinde oynadığı ilk maçında Akhisar Belediyespor konuk etti. İlk seti 25-22, ikinci seti 25-20 kazanan Manisa BBSK Voleybol Takımı, 3. seti 22-25 kaybetti. Maçın son setini de 15-10 alan Manisa BBSK Voleybol Takımı, Akhisar Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek yoluna devam etti. Tribünleri dolduran taraftarların da yer aldığı Manisa Tarık Almış Spor Tesisleri'nde oynanan maçı Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrullah Sallıtepe, Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Memiş, Orhan Haşim Elmalı, Ali Caner Vatansever Mustafa Pekçetin ve voleybolseverler izledi.

Kazanılan maç sonrasında soyunma odasına giden yönetim kurulu üyeleri alınan galibiyetten dolayı oyuncuları tebrik ederek kutladı. Başarılarının devamını dileyen yönetim kurulu üyeleri oyunculardan daha iyi başarılar beklediklerini belirterek, önlerindeki maçlar için başarı dileklerini iletti. Manisa BBSK Voleybol Takımı yönetim kurulu üyeleri, takımın evinde oynadığı ilk maçta tribünleri dolduran voleybolseverlere de teşekkürlerini iletirken, önlerindeki maçlarda da taraftarları destek vermeye çağırdı. - MANİSA