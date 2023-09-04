Manisa Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı 11 madalya kazandı

Manisa'da düzenlenen Murat Eşsiz Karate Turnuvası'na katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı, 3 altın, 1 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı. Takım, toplamda 11 madalya ile yedinci oldu.

Manisa'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Murat Eşsiz Karate Turnuvası'na katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı; 3 altın, 1 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Spor Salonu'nda 31 Ağustos tarihinde başlayan ve düm sona eren 2. Murat Eşsiz Karate Turnuvası'na 24 ilden 112 kulüp ve 2 bin 100 sporcu katıldı. Manisa BBSK Karate Takımı da turnuvada 3 altın, 1 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanarak, 112 kulüp arasında yediinci oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Nurahsen Kocakaplan, Ceylin Ferihan Uyanık, Nurbade Büber altın, Mila Kurtoğlu gümüş, Serra Çetinkaya, Çınar Enis İlhan, Hamza Najm, Ilgaz Taş, Furkan Efe Saltık, Kadir Efe Güner ve Ramazan Efe Ezer de bronz madalya elde etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, "Dereceye giren ve giremeyen sporcularımızı, ailelerini, tebrik eder başarılar dileriz. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA