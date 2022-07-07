Manisa BBSK sporcuları analig finallerinde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa BBSK sporcuları analig finallerinde

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Manisa BBSK sporcuları analig finallerinde

Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK) Badminton takımı sporcuları Ali Hamza Doğan, Burak Sağlam, Hamdi Alptuğ Çelikoğlu, Afyonkarahisar'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton yarı final müsabakalarını başarılı bir şekilde tamamlayıp, final müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.

Manisa Büyükşehir Belediyespor ( Manisa BBSK) Badminton takımı sporcuları Ali Hamza Doğan, Burak Sağlam, Hamdi Alptuğ Çelikoğlu, Afyonkarahisar'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton yarı final müsabakalarını başarılı bir şekilde tamamlayıp, final müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.

Spor Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Yarı Final Müsabakaları 1-4 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar'da düzenlendi. Manisa karmasında yer alan ve müsabakalara katılan Manisa BBSK badmintoncuları Ali Hamza Doğan, Burak Sağlam, Hamdi Alptuğ Çelikoğlu, yarı final müsabakalarını başarılı bir şekilde tamamlayıp finallere katılmaya hak kazandı. Manisa BBSK ve Manisa Karması Badminton Antrenörü Hatice Tokmakçı, "Sporcularımız final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Biz de bu doğrultuda hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. 12 takımın katılacağı finallerde başarılı olup Manisa'mızı madalyalarla taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Manisa BBSK Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Manisa karması niteliğindeki takımda yer alan ve final müsabakalarına katılan sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Güzgülü, badmintoncuların Manisa'yı başarıyla temsil edeceklerinden emin olduklarını söyledi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Burak Sağlam Karahisar Manisa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title