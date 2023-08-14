Manisa BBSK Karate Takımı 4. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'nda büyük başarı elde etti

Manisa BBSK Karate Takımı, 13 ülkeden 143 kulüp ve bin 950 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 4. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'nda 4'ü altın olmak üzere kazandığı 11 madalya ile kulüpler bazında 10. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Manisa BBSK Karate Takımı, 13 ülkeden 143 kulüp ve bin 950 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 4. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'nda 4'ü altın olmak üzere kazandığı 11 madalya ile kulüpler bazında 10. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Bu sene 4. kez düzenlenen Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası, 13 ülkeden 143 kulüp ve bin 950 sporcunun katılımıyla 11-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında Gemlik Spor Salonu'nda düzenlendi. 3 gün boyunca ter döken Manisa BBSK'lı karateciler 11 madalya kazandı. 4 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya ile 143 kulüp arasından 10. kulüp olmayı başaran Manisa BBSK, onunculuk kupasını kaldırmayı başardı.

Manisa BBSK'dan Berat Kazak, Ilgaz Taş, Ceylin Ferihan Uyanık ve Nurbade Büber altın madalya kazanırken, Hamza Najm Abed gümüş, Çınar Enis İlhan, Beyza Taşdemir, Ahmet Can, Mehmet Talha Kartal, Ramazan Efe Ezer ve Batuhan Bayır da bronz madalya kazandı.

Madalya kazanan ve madalya kazanamayıp sonuna kadar savaşan sporcularını ve ailelerini canı gönülden tebrik eden Manisa BBSK Karate Antrenörü Ali Eşsiz, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Yunusemre Belediyesine de desteklerinden dolayı teşekkür etti. - MANİSA