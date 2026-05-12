Manisa Basket'te Serhan Kavut mutlu

BASKETBOL Süper Ligi'nde alt sıralarda devraldığı Glint Manisa Basket'le sezonu 11 galibiyetle 11'inci sırada tamamlayan antrenör Serhan Kavut değerlendirmelerde bulundu. Kavut, "Sezonu Türk Telekom galibiyetiyle tamamladık. Çok zorlu, mücadele gücü yüksek, ciddi fedakarlıklar gerektiren bir sezon yaşadık. Ama tüm bu sürecin sonunda ortaya çıkan en değerli şeylerden biri; birbirine gerçekten bağlı, karakterli ve güçlü bir takım kültürünü sahaya yansıtmak oldu. Sezon boyunca herkes kendi rolü içinde büyük özveri gösterdi ve bugün geldiğimiz noktada çok kuvvetli bağlara sahip bir aile olduğumuzu net şekilde hissediyoruz. Öncelikle bize her şartta destek veren Manisa halkına teşekkür etmek istiyorum. Salonda, sokakta, şehirde bu takımın yanında olan herkes bize güç verdi. Yönetim kurulumuza, sezon boyunca emek veren tüm staff ekibime ve çok büyük karakter ortaya koyan oyuncularıma ayrıca teşekkür ediyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese minnettarım" dedi.

Genç çalışırıcı, "Bu sezon ligin en düşük bütçeli takımı olmamıza rağmen önemli bir mücadele ortaya koyduk ve sahada kavga etmeyi hiç bir zaman bırakmadık. Aynı zamanda Türk oyuncu yaş ortalamamızın 21.4 olması da hem bizim için hem de Türk basketbolu için çok değerli bir detay. Genç Türk oyuncularımızın gelişimi, potansiyeli ve gösterdikleri karakter Türk basketbolu adına çok umut verici. Bu oyuncuların önümüzdeki yıllarda milli takımlar seviyesinde Türk basketboluna ciddi katkılar vereceğine inanıyorum. Yabancı oyuncularımız da bu organizasyonu gerçekten sahiplendi. Aidiyet duyguları çok yüksek bir grup olduk. Sadece sahada değil, şehirle ve kulüple kurdukları bağ da bizim için çok kıymetliydi. Sezon boyunca birlikte savaşan, birlikte üzülen ve birlikte ayağa kalkan gerçek bir takım görüntüsü verdiler" yorumunu yaptı.

"SIRADA AVRUPA VAR"

'Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. Seneye Avrupa'da mücadele edecek olmak Manisa basketbolu adına çok önemli bir adım' diyen Serhan Kavut, "Ancak hepimizin bilmesi gerekiyor ki gelecek sezon çok daha zor geçecek. Bu nedenle Manisa'nın ileri gelenlerinin, iş insanlarının, siyasetçilerinin ve en önemlisi Manisa halkının desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olacak. Çünkü bu takım doğru destekle çok daha büyük hedeflere yürüyebilecek bir karakter ortaya koydu. Tekrar bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Manisa basketbolu adına daha güzel günlerin başlangıcında olduğumuza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

