Manisa Basket'ten Kritik Galibiyet
BASKETBOL Süper Ligi'nde alt sıralardaki önemli rakiplerinden Karşıyaka'yı deplasmanda 80-69 mağlup eden Manisa Basket rahat bir nefes aldı. Ligde 8 haftada 3'üncü kez kazanan Manisa ekibi bu galibiyetle düşme hattında kalan Karşıyaka'ya 2 galibiyet fark attı. Düşme hattıyla bağlarını koparan Manisa Basket'te 9'da 6 üçlük isabetiyle oynayan Smith ve Mintzt 20'şer sayıyla kritik galibiyetin mimarı oldu.
