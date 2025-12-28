Manisa Basket direnemedi

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde kötü gidişe bir türlü engel olamayan Manisa Basket deplasmanda güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'ya da direnemedi. Zirve mücadelesi veren sarı-lacivertlilere 93-79 yenilen Manisa temsilcisi art arda 5'inci, son 8 maçta 7'nci mağlubiyetini aldı. Ligde 13 haftada 3 galibiyetle düşme hattı sınırında olan Manisa Basket'te bu karşılaşma öncesinde antrenörlük görevine Oliver Kostic'in yerine Serhan Kavut'u getirmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor