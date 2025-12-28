Haberler

Manisa Basket direnemedi

Güncelleme:
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket, deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 93-79 kaybederek son 8 maçta 7. yenilgisini aldı. Ligde düşme hattında yer alan Manisa temsilcisinde, antrenör değişikliği yaşandı.

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde kötü gidişe bir türlü engel olamayan Manisa Basket deplasmanda güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'ya da direnemedi. Zirve mücadelesi veren sarı-lacivertlilere 93-79 yenilen Manisa temsilcisi art arda 5'inci, son 8 maçta 7'nci mağlubiyetini aldı. Ligde 13 haftada 3 galibiyetle düşme hattı sınırında olan Manisa Basket'te bu karşılaşma öncesinde antrenörlük görevine Oliver Kostic'in yerine Serhan Kavut'u getirmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
