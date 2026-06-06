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Manisa Basket'te ilk transfer Filip Barna

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Basketbol Süper Ligi takımı Glint Manisa Basket, yeni sezonda Sırp forvet Filip Barna ile anlaştı. 27 yaşındaki oyuncu geçen sezon FMP'de 20.7 sayı ortalaması yakaladı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonda başantrenör Serhan Kavut'la yola devam kararı alan Glint Manisa Basket transferde ilk olarak Sırp forvet Filip Barna ile anlaşma sağladı. Geçen sezon ülkesinde FMP'de oynayan 27 yaşında, 2.01 boyundaki Barna 20.7 sayı ortalamasıyla görev yaparak dikkat çekti. Sırbistan dışında ilk kez forma giyecek Barna kariyerinde daha önce Spartak Subotica, Partizan ve Mladost Zemun'da da oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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