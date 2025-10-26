Haberler

Manisa Basket, Merkezefendi'yi Yenerek İlk Galibiyetini Aldı


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket, evinde Merkezefendi Belediyesi Basket'i 88-79 yenerek iç sahadaki ilk galibiyetini elde etti ve üst üste iki yenilginin ardından moral buldu. Başantrenör Oliver Kostic, galibiyetin önemine değindi.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket, evinde Merkezefendi Belediyesi Basket'i 88-79 yenerek iç sahadaki ilk galibiyetini elde etti. Ligde üst üste iki yenilginin ardından Ege derbisinde kazanmayı başaran Manisa ekibi 5 hafta sonunda 2 galibiyete ulaşıp nefes aldı. Manisa Basket'te başantrenör Oliver Kostic karşılaşmanın ardından, "Maçtan önce de çok zorlu bir karşılaşma olacağını söylemiştik. 40 dakika boyunca bunun bilinciyle oynadık. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Bu galibiyet bizim için gerçekten çok önemliydi. Oyuncularımla birlikte bu galibiyetin sevincini yaşamak, tadını çıkarmak istiyorum" açıklamasını yaptı. Manisa Basket ligde haftaya Anadolu Efes deplasmanına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
