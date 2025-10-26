Manisa Basket, Merkezefendi'yi Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket, evinde Merkezefendi Belediyesi Basket'i 88-79 yenerek iç sahadaki ilk galibiyetini elde etti. Ligde üst üste iki yenilginin ardından Ege derbisinde kazanmayı başaran Manisa ekibi 5 hafta sonunda 2 galibiyete ulaşıp nefes aldı. Manisa Basket'te başantrenör Oliver Kostic karşılaşmanın ardından, "Maçtan önce de çok zorlu bir karşılaşma olacağını söylemiştik. 40 dakika boyunca bunun bilinciyle oynadık. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Bu galibiyet bizim için gerçekten çok önemliydi. Oyuncularımla birlikte bu galibiyetin sevincini yaşamak, tadını çıkarmak istiyorum" açıklamasını yaptı. Manisa Basket ligde haftaya Anadolu Efes deplasmanına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor