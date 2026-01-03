Haberler

Manisa Basket'in rakibi Galatasaray

BASKETBOL Süper Ligi'nde kötü bir dönem geçiren Manisa Basket, ligde 5 mağlubiyetle düşme hattında bulunuyor. Takım, Galatasaray'ı konuk ederek antrenör Serhan Kavut yönetimindeki ilk zaferini arıyor.

BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 5 mağlubiyetle düşme hattı sınırında kalan Manisa Basket yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde 13 haftada 3 galibiyetle yetinen Manisa ekibi geçen hafta göreve gelen antrenör Serhan Kavut yönetiminde ilk kez kazanmaya çalışacak. Son iki maçını kaybettikten sonra Yakup Sekizkök'le yollarını ayırıp antrenörlüğe Gianmarco Pozzecco'yu getiren Galatasaray ligde 7 galibiyet aldı.

