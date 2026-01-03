Manisa Basket'in rakibi Galatasaray

BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 5 mağlubiyetle düşme hattı sınırında kalan Manisa Basket yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde 13 haftada 3 galibiyetle yetinen Manisa ekibi geçen hafta göreve gelen antrenör Serhan Kavut yönetiminde ilk kez kazanmaya çalışacak. Son iki maçını kaybettikten sonra Yakup Sekizkök'le yollarını ayırıp antrenörlüğe Gianmarco Pozzecco'yu getiren Galatasaray ligde 7 galibiyet aldı.

