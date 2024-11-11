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Manisa Basket, Fenerbahçe'ye Yenildi ve 6'da 0 Çekti

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BASKETBOL Süper Ligi'nde Manisa Basket, evinde Fenerbahçe Beko'ya 90-82 mağlup olarak altıncı haftasında da galibiyet alamadı. Takım, koç değişikliği ve önemli bir oyuncunun takımdan ayrılmasıyla zor günler yaşıyor.

BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon startta kalan Manisa Basket, evinde güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'ya da 90-82 mağlup olarak 6'da 0 çekti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda lider olmasına rağmen Avrupa'daki performansını lige yansıtamayan Manisa ekibi, Fenerbahçe önüne sıkıntılarla çıktı. Hafta içinde sezona günler kala Ozan Bulkaz'ın yerine göreve getirilen Antrenör Ertuğ Tuzcukaya'yla yollarını ayıran Manisa temsilcisinde NBA'den son transfer Troy Brown da Fenerbahçe maçı öncesinde kimseye haber vermeden ABD'ye döndü. Takımda Martynas Echodas 35 sayıyla müthiş bir performans sergilese de mağlubiyete engel olamadı.

NBA'DEN CEO GELDİ

Bu sezon NBA'den Saben Lee, Javon Franklin-Liberty gibi isimleri alıp yeniden parlatan Manisa Basket'te Los Angeles Lakers takımında scoutluk görevi yapan Can Pelister, CEO olarak göreve başladı. Pelister henüz 25 yaşında kulüpte önemli bir göreve geldi. Ertuğ Tuzcukaya ile yollarını ayıran Manisa Basket, Serhat Çetin ile asistan koç olarak anlaştı.

Manisa Basket, Fenerbahçe'ye Yenildi ve 6'da 0 Çekti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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