Manisa Basket zor deplasmanda
Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçını kaybeden Manisa Basket, antrenör değişikliği sonrası EuroLeague'in şampiyonu Fenerbahçe Beko ile mücadele edecek.
BASKETBOL Süper Ligi'nde son 4 maçını kaybederek alt sıralarda kalınca antrenör Oliver Kostic'le yollarını ayırıp takımı Serhan Kavut'a emanet eden Manisa Basket yarın EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko'yla deplasmanda karşılaşacak. Ülker Spor Salonu'ndaki 2025 yılının son maçının hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Fenerbahçe ligde 12 haftada 10 galibiyet alırken Manisa Basket 3 galibiyet elde etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor