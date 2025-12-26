Haberler

Manisa Basket zor deplasmanda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçını kaybeden Manisa Basket, antrenör değişikliği sonrası EuroLeague'in şampiyonu Fenerbahçe Beko ile mücadele edecek.

BASKETBOL Süper Ligi'nde son 4 maçını kaybederek alt sıralarda kalınca antrenör Oliver Kostic'le yollarını ayırıp takımı Serhan Kavut'a emanet eden Manisa Basket yarın EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko'yla deplasmanda karşılaşacak. Ülker Spor Salonu'ndaki 2025 yılının son maçının hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Fenerbahçe ligde 12 haftada 10 galibiyet alırken Manisa Basket 3 galibiyet elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı

Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
640 milyon dolarlık bütçe! Japonya yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

Bütçe hazır! O ülke Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor