Manisa Basket Büyükçekmece ile Karşılaşıyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde Manisa Basket sezonun ikinci hafta mücadelesinde İstanbul'da Büyükçekmece Basketbol'un konuğu olacak. Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Manisa temsilcisi yeni kadrosu ve teknik ekibiyle ligin ilk maçında evinde Mersin Spor'a 87-68 yenilmekten kurtulamamıştı. Büyükçekmece ise ilk hafta Trabzonspor'a deplasmanda 94-76 mağlup oldu.

