Manisa Basket'ten hayati galibiyet
TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Glint Manisa Basket en yakın rakiplerinden Bursaspor'u evinde üstün bir oyunla 94-76 yenerek nefes aldı. İç sahada oynadığı son 3 maçı kazanan Manisa temsilcisi 6 galibiyetle Bursaspor'u yakalarken, düşme hattındaki Karşıyaka'ya 2 galibiyet fark attı. Son haftalardaki performansıyla rahatlayan Manisa Basket cuma günü Denizli'de Merkezefendi Belediyesi deplasmanına çıkacak.
