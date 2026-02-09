Haberler

Manisa Basket'ten hayati galibiyet

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Glint Manisa Basket, Bursaspor'u 94-76 yenerek alt sıralardan kurtulma çabasında önemli bir galibiyet elde etti. Son 3 iç saha maçını kazanan Manisa temsilcisi, düşme hattından uzaklaşma yolunda ilerliyor.

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Glint Manisa Basket en yakın rakiplerinden Bursaspor'u evinde üstün bir oyunla 94-76 yenerek nefes aldı. İç sahada oynadığı son 3 maçı kazanan Manisa temsilcisi 6 galibiyetle Bursaspor'u yakalarken, düşme hattındaki Karşıyaka'ya 2 galibiyet fark attı. Son haftalardaki performansıyla rahatlayan Manisa Basket cuma günü Denizli'de Merkezefendi Belediyesi deplasmanına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
