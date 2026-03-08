Glint Manisa Basket, Anadolu Efes'i konuk edecek
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket, sezon öncesi ara öncesi güçlü rakibi Anadolu Efes'i konuk etmeye hazırlanıyor. Maç, yarın saat 20.00'de Manisa Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona verilen 3 haftalık ara öncesinde oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanarak düşme hattından uzaklaşan Glint Manisa Basket yarın güçlü rakibi Anadolu Efes'i konuk edecek. Manisa Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 20.00'de yapılacak. Manisa Basket bu sezon 20 maçta 7 galibiyet alırken uzun süre kötü sonuçlar aldıktan sonra çıkışa geçen Anadolu Efes'in 12 galibiyeti bulunuyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı