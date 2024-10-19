Manisa Basket, Aliağa Petkim'e Evinde Yenildi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta maçında Manisa Basket, Aliağa Petkim'e 67-74 mağlup oldu. Maçın ilk periyodunu önde kapatan Manisa, devrede eşitliği sağladı ancak üçüncü periyotta üstünlüğü rakibine kaptırdı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Manisa Basket, evinde karşılaştığı Aliağa Petkim'e 67-74 mağlup oldu.
Salon: Muradiye
Hakemler: Mehmet Şahin, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner
Manisa Basket: Besson 18, Echodas 14, White Jr. 12, Emre 11, Brown Jr. 9, Picket 3, Safa, Buğra, Cengizhan, Mehmet, Harun, Mustafa
Aliağa Petkim : Aldrige 16, de Wayne 15, Tyree 14, Wesley 7, Bryson 7, Yavuz 6, Selim 5, Echenique 4, Karahan, Wright, Murat, Kılıçarslan
1. Periyot: 17-6 (Manisa Basket lehine)
Devre: 28-28 (Berabere)
3. Periyot: 46-50 (Aliağa Petkim lehine) - MANİSA