Manisa, 2024-2025 futbol sezonunda 7 temsilciyle temsil edilecek

Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu, 2024-2025 futbol sezonunda görev yapacak temsilcileri açıklarken, Manisa'yı 7 kişinin temsil edeceği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu tarafından Temsilciler Kurulu Talimatı kapsamında düzenlenen seminerlerin ortak açılış töreni TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Klasman temsilcilerinin eğitimleri sabahki oturumla sona ererken, üst klasman temsilcileri ile federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcileri gerçekleşti.

Temsilciler Kurulu, 2024-2025 futbol sezonunda görev yapacak temsilcileri açıklarken, Manisa'yı temsil edecek isimler ise şu şekilde belirlendi: "İbrahim Onaylı, Hüsnü Arslan, Hasan Onar, Serkan Diyemli, Onur Aydemir, Volkan Alptekin, Alpaslan Demiray." - MANİSA