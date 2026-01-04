Haberler

Manchester United yine takıldı! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet

Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United ile Leeds United 1-1 berabere kaldı. İngiliz devi, son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

  • Manchester United, Leeds United ile oynanan Premier Lig maçını 1-1 berabere tamamladı.
  • Manchester United, son 5 maçında sadece 1 kez galip geldi ve puanı 31 oldu.
  • Leeds United, maç sonrası puanını 22'ye yükseltti.

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Leeds United ile Manchester United karşı karşıya geldi. Elland Road'da oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

3 DAKİKADA İKİ GOL

Leeds United'ın golü 62. dakikada Brendan Aaronson'dan gelirken, Manchester United beraberlik golünü 65. dakikada Matheus Cunha ile buldu.

SON 5 MAÇTA 1 KEZ KAZANABİLDİ

Bu sonuçla birlikte son 5 maçta sadece 1 kez kazanabilen Manchester United'ın puanı 31 oldu. Leeds United ise puanını 22'ye yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester United, Burnley deplasmanına gidecek. Leeds United, deplasmanda zorlu ekip Newcastle United'a konuk olacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
