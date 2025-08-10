Manchester United, Transfer Döneminde 225.70 Milyon Euro Harcadı

Güncelleme:
İngiltere Premier Lig takımı Manchester United, yaz transfer döneminde 3 futbolcuya bonservis bedeli olarak toplam 225.70 milyon Euro ödedi. Yeni sezon için kadrosunu güçlendiren kulüp, hazırlık maçında Fiorentina'yı da penaltılarla mağlup etti.

İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester United, yaz transfer döneminde hücum hattına aldığı 3 futbolcuya bonuslarla birlikte toplamda 225.70 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

İngiliz ekibi Manchester United, geçtiğimiz sezon beklentilerin çok gerisinde kalmasının ardından yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Portekizli çalıştırıcı Ruben Amorim yönetimindeki İngilizler, hücum hattına aldığı 3 futbolcuya bonuslar hariç toplamda 225.70 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Kırmızılar, Brezilyalı futbolcu Matheus Cunha için Wolverhampton'a 74.20 milyon Euro, Kamerunlu kanat oyuncusu Bryan Mbeumo için Brentford'a 75 milyon Euro ve Sloven santrfor Benjamin Sesko için ise Leipzig'e 76.50 milyon Euro olmak üzere toplamda 225.70 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Manchester United, hazırlık maçında normal süresi 1-1 biten mücadelede İtalyan temsilcisi Fiorentina'yı seri penaltı atışları sonucunda mağlup etti. Old Trafford'da oynanan söz konusu müsabaka öncesinde kırmızılılar kadrosuna kattığı 3 futbolcu, sahaya çıkarak taraftarı selamladı.

Geride kalan sezonu Premier Lig'de 15. sırada tamamlayan Manchester ekibi, UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a 1-0 mağlup olarak ikinci olmasıyla birlikte Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Soldaki dedeyi nereden bulmuşlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
