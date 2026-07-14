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Manchester United, Belçikalı futbolcu Youri Tielemans'ı kadrosuna kattı

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Aston Villa'dan Belçikalı orta saha oyuncusu Youri Tielemans'ı 2031 yılına kadar sözleşme imzalayarak transfer etti.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Aston Villa'dan Belçikalı Youri Tielemans'ı transfer etti.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Tielemans, imza sonrası yaptığı açıklamada, Manchester United'a transfer olduğu için çok gururlu olduğunu belirterek "Bu özel kulübe imza atmak inanılmaz hissettiriyor. Futbola olan aşkımın ve bağlılığımın meyvesini alıyorum. Futbolda birçok başarıya imza attım. Şimdi ise daha fazlasını istiyorum. Kulüpteki herkesin hırsı görülüyor. Önümüzdeki yıllarda büyük kupalar kazanmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tielemans, geçen sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 2 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Can Öcal
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