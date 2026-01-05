Haberler

Manchester United'da Amorim dönemi sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig kulübü Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim'in görevine son verildiğini açıkladı. Kulüp, ligde altıncı sırada bulunmasının ardından böyle bir değişiklik yapma kararı aldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim'in görevine son verildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Manchester United'ın Premier Lig'de altıncı sırada yer alması nedeniyle, kulüp yönetimi isteksizce bir değişiklik yapmanın doğru zaman olduğuna karar verdi. Kulüp, Ruben'e kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, çarşamba günü ligde Burnley ile oynanacak maçta takımın başında Darren Fletcher'ın olacağı kaydedildi.

Kasım 2024'te Manchester ekibini çalıştırmaya başlayan Portekizli teknik adam, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finaline çıkma başarısını göstermişti.

Amorim yönetimindeki Manchester United, 63 maçta 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış

Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış
Trump blöf mü yapıyor? ABD basını Venezuela için haftalar önce alınan kararı yazdı

Trump blöf mü yapıyor? ABD basını haftalar önce alınan kararı yazdı
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar 'mirasçıyım' diye geliyor

Bir il bunu konuşuyor! Ailesinde o isim olanlar "mirasçı" diye geliyor
Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış

Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış
Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor

Alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif