Manchester United taraftarı milyarder, Chelsea'yi satın alıyor! İşte çılgın teklifi

Chelsea'ye İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı. Petrokimya devi Ineos'un sahibi İngiliz milyarder Jim Ratcliffe, Maviler'i satın almak için ilk teklifini yaptı.

4 MİLYAR POUNDLUK TEKLİF

Sporx'te yer alan habere göre Jim Ratcliffe, Chelsea'yi satın almak için 4 milyar poundluk teklifte bulunduğunu açıkladı. Ratcliffe'in 4 milyarlık teklifinin stadyum, altyapı gibi konuların geliştirilmesi için 1.75 milyar poundluk bir taahhüt de içerdiği gelen bilgiler arasında.

İDDİALAR DOĞRULANDI

Ratcliffe'in adı daha önce de birçok kez Chelsea ile anılmış ancak İngiliz milyarderin kardeşi bu iddiaları doğrulamamıştı. Ancak İngiliz milyarder, sürpriz bir şekilde satış işlemlerini yürüten bankaya teklifini sunduğunu açıkladı ve daha önce çıkan iddiaları doğrulamış oldu.

Jim Ratcliffe

"MADDİ BİR BEKLENTİMİZ YOK"

The Times'a konuşan Ratcliffe, "Bu sabah teklifimizi bankaya ilettik. Teklif yapan tek İngiliz şirket biziz ve motivasyonumuz çok net: Bu güzel Londra kulübünü olabildiğince geliştirmek. Maddi hiçbir beklentimiz yok çünkü zaten yaptığımız diğer işlerden yeterince para kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA ÇAPINDA BİR STAT YAPACAĞIZ"

Ratcliffe adına konuşan basın sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sir Jim Ratfliffe, Chelsea Kulübü'ni satın almak için teklifini satış sürecini ilerleten bankaya iletti. 2.5 milyar pound Ukrayna'daki savaş mağdurlarına, 1.75 milyar pound da kulübün gelişimine toplamda 4.25 milyar poundluk bir teklif sunuldu. Bu gelişimin en büyük halkası ise stadın yeniden dizayn edilmesi olacak. Stamford Bridge'i dünya çapında bir stadyum yaparken taraftarların desteğini de kaybetmemeye özen göstereceğiz." ifadelerini kullandı. Bir Manchester United taraftarı olduğu bilinen Jim Ratcliffe'in Chelsea'yi satın alma girişiminin taraftarlar arasında nasıl karşılanacağı ise merak konusu.

Haberler.com - Spor