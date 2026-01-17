Manchester derbisini United kazandı

Haberler

İngiltere Premier Lig'de oynanan derbi maçında Manchester United, sahasında Manchester City'yi 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada, 65. dakikada Bryan Mbeumo ve 76. dakikada Patrick Dorgu'nun golleriyle 'Kırmızı Şeytanlar' galibiyete ulaştı.

Teknik direktör Ruben Amorim ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına eski futbolcusu Michael Carrick'i getiren Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Manchester City'yi ağırladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak Çarşamba günü Galatasaray ile karşılaşacak Manchester City, ligdeki üst üste 3 beraberliğin ardından Manchester United mağlubiyetiyle şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, lider Arsenal'ın 6 puan gerisinde maç fazlası ve 43 puanla ikinci sırada yer alırken Manchester United puanını 35'e çıkardı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
