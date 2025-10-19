Manchester United, Liverpool'u 2-1 Yenerek Tarihe Geçti

Manchester United, Premier Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Liverpool'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ile Manchester United, Anfield'da karşı karşıya geldi. Müsabakaya hızlı başlayan konuk ekip, 2. dakikada Bryan Mbeumo'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi takım aradığı golü 78. dakikada Cody Gakpo ile buldu ve skor 1-1'e geldi. Manchester ekibi, 84. dakikada Harry Maguire ile öne geçti ve sahadan da 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sezonki 4. galibiyetini elde eden Manchester United puanını 13'e çıkardı. Ligde üst üste 3. yenilgisini alan Liverpool ise 15 puanda kaldı.

Öte yandan Liverpool deplasmanında son olarak 17 Ocak 2016 tarihinde mağlup eden Manchester, bu sonuçla birlikte 9 yıl sonra Anfield'da kazandı.

Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır yedek kulübesinde yer aldı. - İSTANBUL