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Manchester United, ligde 8 puanla 18. sıradayken Michael Carrick ile yollarını ayırdı

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Manchester United, kötü sonuçların ardından teknik direktör Michael Carrick ile yollarını ayırdığını internet sitesinden duyurdu. Ligde bu sezon 8 puanla 18. sırada bulunan Manchester ekibi, Carrick yönetiminde 32 resmi maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet almıştı.

İngiliz ekibi Manchester United, Teknik Direktör Michael Carrick ile yollarını ayırdı.

Premier Lig takımlarından Manchester United, aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktör değişimine gitti. Manchester ekibi, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İngiliz Teknik Direktör Michael Carrick ile yolları ayırma kararı aldıklarını duyurdu. Carrick'in, Manchester United efsanesi olduğu ve her zaman öyle kalacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz ocak ayında Portekizli Teknik Direktör Ruben Amorim'in yerine getirilen Carrick, sezonu 3. sırada tamamlayıp, UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almıştı. Ligde bu sezon sadece 1 galibiyet elde eden Manchester United, 8 puanla 18. sırada bulunuyor. Lig kupasında Brighton'a elenen Manchester temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puanla 17. sırada yer alıyor.

İngiliz çalıştırıcı, Manchester United ile 32 resmi müsabakaya çıkarken, 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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