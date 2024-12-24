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Manchester United'ın yol verdiği yıldıza Acun kucak açtı

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Acun Ilıcalı, Manchester United'da bekleneni veremeyen Altay Bayındır'ı Hull City'ye transfer etmek üzere. Ancak Hull City'nin Altay'ı bonservisi ile değil, kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Altay Bayındır sevdası bitmiyor. Manchester United'da bekleneni veremeyen genç kalecinin Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye imza atması bekleniyor.

KİRALIK OLARAK ALACAK

Manchester United, devre arasında Altay Bayındır ile yolları ayırma, yerine Leeds United'dan Illan Meslier'i transfer etme kararı aldı.

Ancak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Altay'ı bonservisi ile değil de kiralık olarak kadrosuna katmak istediği konuşuluyor.

Manchester United'ın yol verdiği yıldıza Acun kucak açtı
Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBükücü:

Fenerbahçe alsın işte

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Haber YorumlarıEmre Büyükay:

Öbür dünyada sormaya hakkım olursa bu acunun ne iş yaptığını sormak istiyorum.

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

acur bu her türlü hile hurda

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Başlığı gördüm içimden hemen. "Acun'dur Acun " dedim. Boş işler.

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Haber YorumlarıBirgül Ciftci:

Acun da nerde saçma takım var nerde gereksiz oyuncu var ona para veriyo

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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

artıklardan geçiniyo adam ??

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

iyi iyi AFFERiN MACUUNLU GOOOHPAAA FIRRILDAKLI FENEVRASYONBAHCEME NASILSA BES YILDIZ SERREFiNE MAYIS 2025de FENNEVi ASLAN KUCAKLAYACAK ZUHAHAHAHAHAHAAAAA

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Haber YorumlarıIskender Payam:

Yolu Fenerbahçe'den geçmiş yada Fenerbahçe ile alakalı her haber aşağlayıcı , küçümseyici ve malüm güruhun seviciliğini yapiyor.

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