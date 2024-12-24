Manchester United'ın yol verdiği yıldıza Acun kucak açtı

Süper Lig devi Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Altay Bayındır sevdası bitmiyor. Manchester United'da bekleneni veremeyen genç kalecinin Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye imza atması bekleniyor.

KİRALIK OLARAK ALACAK

Manchester United, devre arasında Altay Bayındır ile yolları ayırma, yerine Leeds United'dan Illan Meslier'i transfer etme kararı aldı.

Ancak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Altay'ı bonservisi ile değil de kiralık olarak kadrosuna katmak istediği konuşuluyor.