Manchester United'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Güncelleme:
Ruben Amorim ile yollarını ayıran Manchester United eski oyuncusu Michael Carrick'i göreve getirdi. İngiliz devi, Carrick ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

  • Manchester United, teknik direktörlük görevini eski oyuncusu Michael Carrick'e emanet etti.
  • Michael Carrick ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
  • Manchester United, Premier Lig'de 21 maçta 32 puanla yedinci sırada yer alıyor.

Ruben Amorim'i görevden alan Premier Lig ekibi Manchester United'ın yeni teknik direktörü resmen belli oldu.

MANCHESTER UNITED'DA CARRICK DÖNEMİ

Manchester United, teknik direktörlük koltuğunu eski oyuncusu Michael Carrick'e emanet etti. İngiliz devi, daha önce 2021 yılında Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından üç maçta takımın başına olan Carrick ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

SEZON SONU KARAR VERİLECEK

44 yaşındaki Michael Carrick ile birkaç aylığına anlaşan Manchester United, genç teknik adamın performansına göre sezon sonunda tüm süreci yeniden değerlendirerek karar verecek.

MANCHESTER UNITED'IN PERFORMANSI

Premier Lig'de şu ana kadar 21 maça çıkan Kırmızılar, topladığı 32 puanla ligde yedinci sırada yer alıyor. Manchester United, Federasyon Kupası ve Lig Kupası'ndan ise elendi.

