Erik ten Hag'ın kalemini kıran Manchester United'ın yeni hocası belli oldu
Erik ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United, takımın başına Sporting'ten Ruben Amorim'i getirdiğini duyurdu. Amorim, Manchester United ile 2027'ye kadar sözleşme imzalayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe maçı sonrası Erik ten Hag ile yollarını ayıran İngiltere Premier Lig devi Manchester United, yeni hocasını buldu.
Günlerdir merakla beklenen hoca arayışını sürdüren İngiliz temsilcisi, takımın başına Sporting'ten Ruben Amorim'in getirildiğini duyurdu.
11 KASIM'DA TAKIMA KATILACAK
Amorim, Manchester United'a 11 Kasım'da katılacak. 2027'ye kadar sözleşme imzalayan Portekizli teknik adamın sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon da yer alıyor.