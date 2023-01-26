Manchester United'ın hocası, Weghorst'u yere göğe sığdıramadı: Harika işler çıkardı

İngiltere basınına konuşan Hollandalı teknik direktör, Manchester United'ın Nottingham Forest'ı deplasmanda 3-0 yendiği İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Weghorst'un, takımı adına ilk golünü atmasına çok sevindiğini söyledi.

"FORVETLER GOL İÇİN SAHAYA ÇIKAR"

Hollandalı santrforun Nottingham Forest karşısındaki performansını değerlendiren Ten Hag, "Weghorst'un gol atması, öz güveni için önemliydi ve onu da başardı. Forvetler gol için sahaya çıkar ve bunu başaramadıklarında mutlu olmazlar." dedi.

"SAHADA HARİKA İŞLER ÇIKARDI"

Yıldız futbolcunun Manchester United'da forma giydiği ilk iki maçta gol atamamasına rağmen takımı için sahada çok önemli roller üstlendiğini vurgulayan Erig Ten Hag, "Crystal Palace ve Arsenal maçlarında presi, hedefe yönelik oyunu ve doğru hareketleriyle Weghorst, sahada harika işler çıkardı. Palace maçında Bruno Fernandes'in golünde ön direğe yaptığı doğru hareketlenmeyle pozisyona büyük katkı sağladı. Arsenal karşılaşmasında yaptığı koşuyla stoperi kendine çekti ve Marcus Rashford'un gol atmasını sağladı." ifadelerini kullandı.