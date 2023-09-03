Altay Bayındır, Manchester United'ın 1 numarası oldu

İngiltere Premier Lig devi Manchester United, aralarında Altay Bayındır'ın da bulunduğu yeni transferlerinin forma numaralarını duyurdu. İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre Altay Bayındır, 1 numaralı formayı giyecek. 25 yaşındaki eldiven Fenerbahçe'de de aynı numarayı taşıyordu.

1 NUMARALİ FORMAYI GİYECEK

Manchester United'ın duyurusunda Altay için, "United'ın büyük yıldızları David De Gea, Peter Schmeichel ve çocukluk idolü Edwin van der Sar gibi isimlerle birlikte aynı numarayı giyecek" ifadeleri kullanıldı.

ALTAY'IN MALİYETİ

25 yaşındaki başarılı file bekçisi, 5 Milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibine transfer oldu. Fenerbahçe, oyuncunun sonraki satışından %20 pay ve satış bedelinin 10 Milyon euroyu geçmesi halinde +1 milyon euro daha pay alacak.