Manchester United ile ipleri tamamen kopardı! İşte Ronaldo'nun olay yaratan yeni takımı

Sezon başında Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, İngiliz devinde umduğunu bulamadı. Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılma planı yapan Portekizli yıldız, Paris Saint-Germain'in yolunu tutabilir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN RONALDO GELİYOR

Akşam'ın İngiliz ve Fransız basınına dayandırdığı habere göre, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda Real Madrid'e dramatik bir şekilde elenerek çıldıran PSG'nin başkanı Nasser Al-Khelaifi, gözünü kararttı. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu takıntı haline getiren PSG'nin Katarlı iş insanı, bu kez Cristiano Ronaldo'yu takıma getirmek istiyor.

MESSI'YLE AYNI FORMAYI GİYECEK

Real Madrid hezimetinin ardından Neymar'ın ayrılma kararı aldığı iddiası sonrası Khelaifi'nin Cristiano Ronaldo'yu gözüne kestirdiği, Lionel Messi ile aynı takımda buluşturmayı hedeflediği öğrenildi.

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