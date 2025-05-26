Manchester United'ın göndermek için uğraştığı antrenörü havada kaptılar

Xabi Alonso'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Erik Ten Hag getirildi. İngiliz taraftarlar, Manchester United döneminde eleştirilerin odağında olan Erik Ten Hag'ı takımdan göndermek için uğraşmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Son olarak Premier Lig'de Manchester United'ı çalıştıran Erik ten Hag, Bayer Leverkusen'de 1 Temmuz'da göreve başlayacak. Ten Hag daha önce ülkesi Hollanda'da Utrecht ve Ajax'ı da çalıştırdı. Bayer Leverkusen'den ayrılan İspanyol teknik adam Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaşmıştı.

UNITED'DA İSTENMİYORDU

Manchester United'da teknik direktörlük yapan Erik Ten Hag, aldığı kötü sonuçlardan sonra takımda istenmeyen adam ilan edilmişti. Taraftarlar, Ten Hag'ı takımdan göndermek için büyük çaba sarf etmişti.