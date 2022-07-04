Manchester United'dan neden ayrılmak istediği belli oldu! Ronaldo'nun en büyük korkusu Lionel Messi - Haberler

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Manchester United'dan neden ayrılmak istediği belli oldu! Ronaldo'nun en büyük korkusu Lionel Messi

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Manchester United'dan neden ayrılmak istediği belli oldu! Ronaldo'nun en büyük korkusu Lionel Messi

Manchester United yetkililerine kulüpten ayrılmak istediğini bildiren Cristiano Ronaldo'nun bu kararının arkasında, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol krallığını Messi'ye kaptırma korkusunun yattığı ifade edildi.

Premier Lig devi Manchester United'da kalırsa bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteremeyecek Cristiano Ronaldo, kulüp yetkililerine ayrılmak istediğini bildirmişti. Portekizli yıldızın bu kararının arkasından "Lionel Messi korkusu" çıktı.

RONALDO, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FORMA GİYMEK İSTİYOR

Mirror'da yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo 141 gol ile elinde bulundurduğu Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan futbolcu unvanını kaptırmak istemiyor. Bu sene Manchester United formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyecek Portekizli yıldızı, Devler Ligi'nde 125 gol ile Lionel Messi takip ediyor.

MESSI'YE ZİRVEYİ VERMEK İSTEMİYOR

Devler Ligi'nde arasında 16 gol fark bulunan Paris Saint-Germain'in yıldızı Messi'ye zirveyi kaptırmak istemediği belirtilen Ronaldo'nun, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek güçlü bir takıma transfer olmak istediği ifade edildi.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Cristiano Ronaldo Lionel Messi Spor Haberler

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