Manchester United'dan ayrılan Ronaldo'ya ilk resmi teklif! Dünyanın en zengin takımı istiyor

İspanyol basını, dünyanın en zengin takımı olarak gösterilen Newcastle United'ın, Cristiano Ronaldo'ya Manchester United'dan ayrılır ayrılmaz resmi teklif yaptığını yazdı. Newcastle United'ın sahibi ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman.

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Cristiano Ronaldo'ya talip oldu. İspanyol basınından Marca, Newcastle United'ın Cristiano Ronaldo'ya resmi teklif yaptığını duyurdu.

SELMAN SATIN ALDI

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, geçtiğimiz yıl Newcastle United'ı satın almıştı. Bu anlaşmanın ardından Newcastle United, futbol otoriteleri tarafından 'Dünyanın en zengin takımı' olarak tanımlandı.

30 MİLYON EURO

Cristiano Ronaldo'nun yıllık maaşı ise 30 milyon euro seviyelerinde. Newcastle United, bu ödemeyi yapabilecek nadir takımlardan birisi. Ronaldo'nun vereceği yanıt merak konusu oldu.