Manchester United'dan Altay'ı yıkan karar

Manchester United'dan Altay'ı yıkan karar
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Manchester United'dan Altay'ı yıkan karar
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Premier Lig ekiplerinden Manchester United, kaleci Andre Onana'nın sakatlanması sonrası yeni bir transfer planı yaptı. İngiliz devi, Antwerp'in 23 yaşındaki kalecisi Senne Lammens'i transfer etmeye karar verdi. Bu durumdan üzüntü duyan milli kalecimiz Altay Bayındır'ın da düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmayı düşündüğü belirtildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, kalecisi Andre Onana'dan gelen haberle sarsıldı.

AYLARCA YOK

Arka uyluk adalesinden sakatlanan Kamerunlu futbolcunun 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu. Andre Onana'nın sakatlığı sonrası Altay Bayındır'ın kaleye geçip geçmeyeceği tartışılırken karar çıktı. İngiliz basınında yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar Antwerp'in 23 yaşındaki kalecisi Senne Lammens'i transfer etmeye hazırlanıyor.

BAŞKA TAKIMA GİTMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Manchester United'ın bu kararından büyük bir üzüntü duyan Altay Bayındır'ın düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmayı düşündüğü aktarıldı. Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 10 maça çıkan Altay Bayındır kalesinde 18 gol görmüştü.

Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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