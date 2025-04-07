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Manchester United'dan Altay Bayındır'ı yıkan hamle

Manchester United'dan Altay Bayındır'ı yıkan hamle
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Manchester United, Championship takımlarından Preston'un 28 yaşındaki kalecisi Freddie Woodman'ı yedek kaleci olarak transfer etmek istiyor. İngiliz devinin bu hamlesi, geldiği günden beri forma şansı bulmakta zorlanan milli eldiven Altay Bayındır'ın gözden çıkarıldığı şeklinde yorumlandı.

2023 yazında 5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olduktan sonra forma şansı bulmakta bir hayli zorlanan Altay Bayındır'a kötü haber geldi.

CHAMPIONSHIP'TEN YEDEK KALECİ ALACAKLAR

The Sun'da yer alan habere göre; kale bölgesinde rekabet yaratmayı hedefleyen Ruben Amorim'in çalıştırdığı İngiliz devi, Championship takımlarından Preston'un 28 yaşındaki kalecisi Freddie Woodman'ı yedek kulübesine transfer etmek istiyor. Haberde United'ın bu transferi birincil önceliği olarak görmediği detayına da yer verildi.

Manchester United'dan Altay Bayındır'ı yıkan hamleFreddie Woodman

WOODMAN'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda İngiltere Championship ekibi Preston'un kalesini 44 maçta koruyan 28 yaşındaki Woodman; 48 kez topu ağlarında görürken, 17 maçta kalesini gole kapadı.

ALTAY BAYINDIR'IN DURUMU

Manchester ekibinde Andre Onana'dan forma sırası bekleyen milli eldiven Altay Bayındır'ın ise transferin gerçekleşmesi sonrası atacağı adım merak konusu haline geldi. İngiliz devinin bu transfer hamlesi, Altay'ı gözden çıkardığı şeklinde yorumlandı.

ALTAY'IN BU SEZONKİ RAKAMLARI

Altay Bayındır, Bu sezon 6 maçta United kalesine geçti. 26 yaşındaki milli file bekçisi, bu karşılaşmalarda kalesinde 8 gol gördü ve 2 maçta ise gol yemedi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Altay'ın İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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