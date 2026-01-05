Manchester United'da Ruben Amorim dönemi sona erdi

Manchester United, Portekizli teknik direktör Ruben Amorim ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpte yeni bir teknik direktör arayışının başladığı öğrenildi.

GEÇİCİ OLARAK DARREN FLETCHER

Athletic'in haberine göre, ayrılığın ardından Manchester United'da geçici olarak takımın başına Darren Fletcher geçecek. Kulübün sezonun geri kalan bölümünde geçici teknik heyetle devam etmesi planlanıyor.

YENİ HOCANIN SEZON SONUNDA BELLİ OLMASI BEKLENİYOR

Haberde, Manchester United'ın yeni teknik direktör kararını sezon sonunda vereceği ifade edildi. Kulüp yönetiminin, uzun vadeli planlama doğrultusunda adaylar üzerinde değerlendirme yaptığı kaydedildi.

KARİYERİ

Portekizli teknik adam Manchester United'ın başında çıktığı 63 maçta 25 galibiyet, 23 mağlubiyet, 15 beraberlik yaşadı.