Haberler

Manchester United'da Ruben Amorim dönemi sona erdi

Manchester United'da Ruben Amorim dönemi sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manchester United, Teknik Direktör Ruben Amorim ile yollarını ayırdı. İngiliz ekibinde geçici olarak göreve Darren Fletcher'ın getirileceği, yeni teknik direktörün ise sezon sonunda netleşeceği aktarıldı.

  • Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim ile yollarını ayırdı.
  • Manchester United'da geçici olarak Darren Fletcher takımın başına geçti.
  • Manchester United'ın yeni teknik direktör kararını sezon sonunda vereceği belirtildi.

Manchester United, Portekizli teknik direktör Ruben Amorim ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpte yeni bir teknik direktör arayışının başladığı öğrenildi.

GEÇİCİ OLARAK DARREN FLETCHER

Athletic'in haberine göre, ayrılığın ardından Manchester United'da geçici olarak takımın başına Darren Fletcher geçecek. Kulübün sezonun geri kalan bölümünde geçici teknik heyetle devam etmesi planlanıyor.

YENİ HOCANIN SEZON SONUNDA BELLİ OLMASI BEKLENİYOR

Haberde, Manchester United'ın yeni teknik direktör kararını sezon sonunda vereceği ifade edildi. Kulüp yönetiminin, uzun vadeli planlama doğrultusunda adaylar üzerinde değerlendirme yaptığı kaydedildi.

KARİYERİ

Portekizli teknik adam Manchester United'ın başında çıktığı 63 maçta 25 galibiyet, 23 mağlubiyet, 15 beraberlik yaşadı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro sonrası koltuğu devralmıştı! Trump'ın tehdit ettiği Rodriguez'den sürpriz hamle

Trump'ın tehdit ettiği geçici devlet başkanından sürpriz hamle
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Ruanda'da yıldırım isabet eden 9 kişi öldü

Yıldırım isabet eden 9 çiftçi hayatını kaybetti
İran kaosa sürükleniyor! Ölü sayısı 20'ye yükseldi, en kanlı müdahale İlam'da

Komşuda kaos büyüyor! Ölü sayısı arttı, en kanlı müdahale o şehirde
Maduro sonrası koltuğu devralmıştı! Trump'ın tehdit ettiği Rodriguez'den sürpriz hamle

Trump'ın tehdit ettiği geçici devlet başkanından sürpriz hamle
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon genele yayıldı

Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine ilk yorum
Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu

Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu