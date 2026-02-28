Haberler

Old Trafford'da iftar sofrası kuruldu

Güncelleme:
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, dünya çapındaki taraftarlarını bir araya getirmek amacıyla Old Trafford'da iftar organizasyonu gerçekleştirdi. Ezanın okunmasıyla birlikte 75 bin kişi oruçlarını açtı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın maçlarını oynadığı Old Trafford'da iftar organizasyonu yapıldı. Taraftarlar statta okunan ezanla oruçlarını açtı.

Manchester United Müslüman Taraftarlar Kulübü (MUMSC) tarafından iftar düzenlendi. Etkinlik 75 bin kişilik dünya ünlü stat Old Trafford'da gerçekleştirildi. Dünya çapındaki taraftarları inanç ve futbol aracılığıyla bir araya getirmeyi amaçlayan İngiliz ekibinde düzenlenen etkinliğe Manchester United Faslı futbolcu Noussair Mazraoui'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İftar saatinde ilk olarak saha kenarında ezan okunurken, Old Trafford'da okunan ezanla oruçlar açıldı. Mazraoui ile söyleşi de yapılırken, daha sonra cemaatle namaz kılındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
