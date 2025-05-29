Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'a sürpriz talip

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan ve iki sezondur İngiliz kulübünde forma giyen Altay Bayındır için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.

PERRI GİDERSE HEDEF ALTAY BAYINDIR

Fransız basınında yer alan habere göre; Ligue 1 devi Lyon, birçok talibi bulunan Lucas Perri'nin satılması halinde alternatiflerini aramaya başladı. Bu doğrultuda listenin ilk başında Manchester United forması giyen milli kalecimiz Altay Bayındır yer aldı. Fransız kulübünün Perri'nin ayrılması durumunda Altay Bayındır için İngiliz ekibine teklif yapacağı ve düşük bir bonservisle transferi bitirmeyi hedefleyeceği belirtildi.

MANCHESTER UNITED'DAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Öte yandan haberde, Manchester United'ın da gelecek sezon kadrosunda Altay Bayındır'a yer vermemesi beklendiği ifade edilirken, Lyon kulübü için bunun transferde bir şans yaratacağı dile getirildi.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon İngiliz devinde 10 maça çıkan 27 yaşındaki eldiven, kalesinde 18 gol görürken, 3 maçta da kalesini gole kapattı. Altay Bayındır'ın kulübü ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.