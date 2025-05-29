Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'a sürpriz talip

Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'a sürpriz talip
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'a sürpriz talip
Haber Videosu

Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır'a sürpriz bir talip çıktı. Ligue 1 ekibi Lyon, Lucas Perri ile yollarını ayırması durumunda Altay Bayındır için Manchester United'a teklif yapacak.

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan ve iki sezondur İngiliz kulübünde forma giyen Altay Bayındır için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.

PERRI GİDERSE HEDEF ALTAY BAYINDIR

Fransız basınında yer alan habere göre; Ligue 1 devi Lyon, birçok talibi bulunan Lucas Perri'nin satılması halinde alternatiflerini aramaya başladı. Bu doğrultuda listenin ilk başında Manchester United forması giyen milli kalecimiz Altay Bayındır yer aldı. Fransız kulübünün Perri'nin ayrılması durumunda Altay Bayındır için İngiliz ekibine teklif yapacağı ve düşük bir bonservisle transferi bitirmeyi hedefleyeceği belirtildi.

MANCHESTER UNITED'DAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Öte yandan haberde, Manchester United'ın da gelecek sezon kadrosunda Altay Bayındır'a yer vermemesi beklendiği ifade edilirken, Lyon kulübü için bunun transferde bir şans yaratacağı dile getirildi.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon İngiliz devinde 10 maça çıkan 27 yaşındaki eldiven, kalesinde 18 gol görürken, 3 maçta da kalesini gole kapattı. Altay Bayındır'ın kulübü ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları

10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları
DEM Parti'den infaz düzenlemesine tepki: Dağ fare bile doğuramadı

Meclis'e sunulan infaz düzenlemesine DEM Parti'den jet tepki
İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak? Merak edilen soru yanıt buldu

İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak? Merak edilen soru yanıt buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bonservis ödenmeyecek! Fenerbahçe'de Sadio Mane operasyonu

İkna olursa bonservis bile ödenmeyecek! Fenerbahçe'de dev operasyon
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
Herkes ekran başına! Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor

Herkes ekran başına! Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Beşiktaş'ta 4 imza açıklandı

Beşiktaş'ta 4 imza birden peş peşe atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti

Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yeni anayasayı Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz

Muhalefetin sürekli dillendirdiği iddiaya noktayı koydu: Bu bir tuzak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.