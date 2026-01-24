Galatasaray'ın Şampiyon Ligi'nde karşılaşacağı Manchester City, Wolverhampton'ı 2-0 yendi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyon Ligi'nin lig aşaması son haftasında karşılaşacağı Manchester City, İngiltere Premier Lig'de konuk ettiği Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 23. haftasında, şampiyonluk yarışındaki lider Arsenal'in en yakın takipçisi Manchester City, Etihad Stadı'nda Wolverhampton'ı konuk etti.

Manchester City, 6. dakikada Omar Marmoush ve 45+2'de Antoine Semenyo'nun golleriyle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 46'ya yükselten Manchester City, 50 puanı ve bir maçı eksik olan Arsenal'in ardından ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak Çarşamba günü Manchester City'ye konuk olacak ve lig aşamasındaki maçlarını tamamlayacak.