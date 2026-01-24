Haberler

Galatasaray'ın Şampiyon Ligi'nde karşılaşacağı Manchester City, Wolverhampton'ı 2-0 yendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manchester City, Premier Lig 23. haftasında konuk ettiği Wolverhampton'ı 2-0 mağlup ederek puanını 46'ya yükseltti. Bu sonuçla birlikte Arsenal'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyon Ligi'nin lig aşaması son haftasında karşılaşacağı Manchester City, İngiltere Premier Lig'de konuk ettiği Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 23. haftasında, şampiyonluk yarışındaki lider Arsenal'in en yakın takipçisi Manchester City, Etihad Stadı'nda Wolverhampton'ı konuk etti.

Manchester City, 6. dakikada Omar Marmoush ve 45+2'de Antoine Semenyo'nun golleriyle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 46'ya yükselten Manchester City, 50 puanı ve bir maçı eksik olan Arsenal'in ardından ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak Çarşamba günü Manchester City'ye konuk olacak ve lig aşamasındaki maçlarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu

Komşuda 4 günlük süre doldu! Ya savaş ya da ateşkes diyecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı

Katliam gibi kaza kamerada! Hiç şansı olmamış
ABD'de 'felç edici buz fırtınası' alarmı! Marketler talan edildi, Haberler.com Washington Temsilcisi o anları aktardı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Bakmayın 56 yaşında olduğuna! Jennifer Lopez son pozuyla gençlere taş çıkartır

Bakmayın 56 yaşında olduğuna! Son pozuyla gençlere taş çıkartır
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı

Katliam gibi kaza kamerada! Hiç şansı olmamış
107 suç kaydı olan kadın hırsız, polis baskınında baza altında yakalandı

Bazayı kaldırdıklarında bu kadınla karşılaştılar
Sedat Peker, 'Amca' diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı

"Amca" diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı