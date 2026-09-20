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Manchester City, Sunderland'ı 5-3 yenerek Premier Lig'de 5'te 5 yaptı

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Premier Lig'de Manchester City, evinde Sunderland'ı 5-3 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. Brian Brobbey'in hat-trickine rağmen Sunderland sahadan 3. yenilgisiyle ayrıldı ve 4 puanda kaldı.

Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City sahasında karşılaştığı Sunderland'ı 5-3'lük skorla mağlup etti ve 5'te 5 yaptı.

Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City evinde Sunderland ile mücadele etti. Manchester ekibi, ilk yarısını 3-2 önde tamamladığı karşılaşmadan 5-3'lük skorla galip ayrıldı. Ev sahibi takımda golleri 9. dakikada Enzo Fernandez, 29. dakikada Rayan Cherki, 43 ve 57. dakikada Antoine Semenyo ve 81. dakikada da Erling Haaland kaydetti. Konuk ekipte ise 12, 33 ve 59. dakikada attığı gollerle Brian Brobbey hat-trick yaptı.

Bu sonuçla Manchester City, ligde 5'te 5 yaptı. Sunderland ise 3. yenilgisini aldı ve 4 puanda kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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