Haberler

Manchester City stadındaki yiyecek fiyatları olay oldu

Manchester City stadındaki yiyecek fiyatları olay oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manchester City'nin stadı Etihad Stadı'ndaki yiyecek fiyatları dikkat çekti. Fiyat listesine göre döner kebap 220 TL, etli turta 230 TL, tavuklu köri turtası 220 TL, peynirli ve soğanlı turta 220 TL, sosisli rulo 200 TL olarak satılıyor. Fiyatların paylaşılmasının ardından sosyal medyada Türkiye'deki stat fiyatlarıyla karşılaştırmalar yapıldı.

  • Manchester City'nin Etihad Stadı'nda döner kebap 220 TL, etli turta 230 TL, tavuklu köri turtası 220 TL, peynirli ve soğanlı turta 220 TL, sosisli rulo 200 TL fiyatlarıyla satılıyor.
  • Stadyumda çikolata ve cips 60 TL, şekerleme paketi 60 TL, çikolata paketi 80 TL, patlamış mısır 80 TL fiyatlarıyla sunuluyor.
  • Etihad Stadı'ndaki yiyecek fiyatları sosyal medyada Türkiye'deki stat fiyatlarıyla karşılaştırıldı ve tartışma yarattı.

Manchester City'nin Etihad Stadı'ndaki yiyecek fiyatları dikkat çekti; özellikle döner kebap ve turtaların fiyatları sosyal medyada gündem oldu.

ETIHAD STADI'NDA YİYECEK FİYATLARI GÜNDEMDE

Manchester City'nin maçlarını oynadığı Etihad Stadı'ndaki yiyecek fiyatları ortaya çıktı. Stadyumda satılan ürünlerin fiyatları, Türk futbolseverlerin de dikkatini çekti.

Stattaki fiyat listesine göre döner kebap 220 TL, etli turta 230 TL, tavuklu köri turtası 220 TL, peynirli ve soğanlı turta 220 TL, sosisli rulo 200 TL olarak satılıyor. Atıştırmalıklarda ise çikolata ve cips 60 TL, şekerleme paketi 60 TL, çikolata paketi 80 TL, patlamış mısır ise 80 TL'den taraftarlara sunuluyor.

SOSYAL MEDYADA KARŞILAŞTIRMALAR YAPILDI

Fiyatların paylaşılmasının ardından sosyal medyada Türkiye'deki stat fiyatlarıyla karşılaştırmalar yapıldı. Özellikle döner kebap ve sıcak yiyeceklerin fiyatları, futbolseverler arasında tartışma yarattı.

Manchester City stadındaki yiyecek fiyatları:

  • Döner kebap: 220 TL
  • Etli turta: 230 TL
  • Tavuklu köri turtası: 220 TL
  • Peynirli & soğanlı turta: 220 TL
  • Sosisli rulo: 200 TL
  • Çikolata: 60 TL
  • Cips: 60 TL
  • Şekerleme paketi: 60 TL
  • Çikolata paketi: 80 TL
  • Patlamış mısır: 80 TL
Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı şoke eden DNA raporu

Eski eşini ve oğlunu vurmuştu! DNA raporu mahkemede şok etkisi yarattı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarınz5qyq569z:

herşey adamların zaten para pul herşey kendilerine göre ayarlamışlar dünyanın sistemni herşey ellerinde ben en iyisini en ucuzunu yerim kalanıda siz yersiniz diyolar bu kadar basit..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

F.Bahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan yıldız 300 bin euroya gitti
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Açıkça ifade etti: O camiyi istemiyoruz
Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

F.Bahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan yıldız 300 bin euroya gitti
9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler

9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını