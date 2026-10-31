Manchester City sahasında Brighton'a 1-0 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı

Manchester City sahasında Brighton'a 1-0 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Brighton'a 1-0 mağlup oldu. Yasin Ayari'nin 11. dakikadaki golüyle galip gelen Brighton puanını 19'a yükselterek 3. sıraya yerleşirken, Manchester City üst üste ikinci yenilgisini alıp 21 puanda kaldı.
Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, sahasında Brighton'a 1-0 mağlup oldu.
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City ile Brighton, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, 11. dakikada Yasin Ayari'nin attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Manchester City, üst üste ikinci yenilgisini alırken, 21 puanda kaldı. Brighton ise puanını 19'a yükselterek 3. sıraya yerleşti.
Manchester City, gelecek hafta ligde Nottingham Forest deplasmanına gidecek. Brighton ise Brentford'u konuk edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı