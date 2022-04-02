Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in rütbesini söktü! Premier Lig tarihine geçti - Haberler

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Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in rütbesini söktü! Premier Lig tarihine geçti

Haberler.com - Spor
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Premier Lig'in 31. haftasında Burnley'i 2-0 mağlup eden Manchester City'de gol atan İlkay Gündoğan, toplamda 34 gole ulaştı. 33 gollü Mesut Özil'i geride bırakan Gündoğan, Premier Lig tarihinin en skorer Alman futbolcusu oldu.

Burnley ile Manchester City, Premier Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazanarak liderliğini sürdürdü. Maçta takımının 2. golünü atan İlkay Gündoğan ise Mesut Özil'i geride bıraktı.

Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in rütbesini söktü! Premier Lig tarihine geçtiMesut Özil-İlkay Gündoğan

34 GOLLE MESUT ÖZİL'İ GEÇTİ

Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kevin de Bruyne ve 25. dakikada İlkay Gündoğan attı. 31 yaşındaki İlkay, 34 golle Premier Lig tarihinin en skorer Alman futbolcusu oldu. Önceki rekor 33 golle Mesut Özil'e aitti. Lider Manchester City, bu galibiyetle puanını 73'e çıkardı. Düşme hattındaki Burnley ise 21 puanda kaldı.

Haberler.com - Spor

İlkay Gündoğan, Mesut Özil, Spor, Haberler

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